МИНСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Совокупный товаропоток белорусских товаров через порты стран Балтии в прошлом году составил около 10 миллиардов долларов, его переориентация на порты Ленинградской области нанесет существенный ущерб прибалтийской экономике, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.

По словам Авдонина, белорусский экспорт-импорт через балтийские порты измеряется миллиардами долларов — пик пришелся на 2019 год, в этом году наблюдается спад из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, через Прибалтику Белоруссия осуществляет поставку калийных удобрений (более 50% экспорта), продукции машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности.

"Например, в 2019 году порт Клайпеды (Литва) обслужил 14,1 миллиона тонн белорусских грузов — это 30,5% от всех погрузок порта. Клайпедский терминал насыпных грузов перегрузил 9,8 миллиона тонн удобрений "Беларуськалия". Более 10 миллиардов долларов — это совокупный стоимостной товарооборот (импорт/экспорт) через эти порты", — сказал эксперт.

В последние годы Белоруссия активно развивала экспорт в страны Латинской Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Доставка туда грузов возможна только морским транспортом. Наиболее коротким плечом логистики однозначно были прибалтийские порты, однако из-за политической ситуации возможна переориентация этого грузопотока… Это может сильно ударить по странам Балтии, и тем самым нивелировать их риторику по политическим темам. Экономика портов для стран Балтии является наиболее важной и актуальной статьей формирования национального ВВП", — отметил эксперт.

Авдонин добавил, что экспорт продукции экономических зон Белоруссии, созданных при участии китайского капитала, также частично идет через порты Прибалтики.

"Плюс надо учитывать, что товарооборот Белоруссии включает не только экспорт, но и импорт товаров на белорусский рынок идет через эти порты", — рассказал аналитик.

По словам эксперта, Белоруссия давно прорабатывала возможность переориентации потоков экспорта из Прибалтики в российские порты, прежде всего, в районе Петербурга.

"Если российские логистические компании и операторы портов предложат оптимальные цены на хранение, погрузку-разгрузку продукции… а об этом последние три-четыре года активно шел диалог, на волне политических разногласий с Прибалтикой, возможно, будет найдена оптимальная цена, которая будет даже выгоднее текущих прибалтийских", — прогнозирует Авдонин.