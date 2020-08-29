ТАШКЕНТ, 29 авг /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Узбекистана планирует в сентябре возобновить регулярное авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом COVID-19 – Белоруссией, Казахстаном, Турцией и ОАЭ, в Россию будут продолжены вывозные спецрейсы, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее вице-премьер, председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов заявлял в интервью интернет-изданию gazeta.uz, что власти страны намерены внедрить систему "красных", "желтых" и "зеленых" авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах страны.

"Рассматривается вопрос о возобновлении регулярных рейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Республикой Казахстан с сентября", — говорится в сообщении на сайте минтранса.

Представитель министерства уточнил РИА Новости, что полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.

По данным пресс-службы, вылетающие в Узбекистан на "красных авиарейсах", должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР (полимеразная цепная реакция- ред.) не позднее 72 часов до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,3 миллиона случаев заражения, почти 828 тысяч человек скончались.