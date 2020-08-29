ТАШКЕНТ, 29 авг /ПРАЙМ/. Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга") завершил поставку АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") пяти электровозов 3ЭС5К "Ермак", накануне в Ташкент прибыло три локомотива, сообщили РИА Новости в субботу в информцентре железнодорожной компании.

В мае 2019 года ТМХ сообщал, что подписал договор с "Узбекскими железными дорогами" на поставку пяти магистральных грузовых электровозов "Ермак" производства НЭВЗ. В апреле этого года АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" привлек у российского ВЭБа 14,3 миллиона евро на финансирование контракта. В июле были поставлены первые два электровоза.

"Узбекистон темир йуллари" получила накануне три новых магистральных электровоза серии 3ЭС5К "Ермак", — сказал представитель железнодорожной компании. По его словам, поставка осуществлена в рамках контракта, подписанного с ТМХ в мае прошлого года

По данным информцентра, в настоящий момент в локомотивном парке "Узбекских железных дорог" уже семь электровозов 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги. По данным ТМХ, в настоящее время в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы прошлого века. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе 10 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.