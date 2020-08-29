ЕРЕВАН, 29 авг /ПРАЙМ/. Посольство России в Армении анонсировало в субботу 20 вывозных рейсов из Еревана и Гюмри в различные города РФ с 30 августа по 12 сентября в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

В частности, в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook, отмечается, что согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию 3, 7, 8 и 9 сентября назначены рейсы Ереван-Москва, еще четыре вылета в российскую столицу запланированы из Гюмри 2, 4, 8 и 11 сентября.

Полеты из Еревана в Самару предусмотрены 30 августа и 7 сентября, в Воронеж – 31 августа, в Екатеринбург – 1 и 10 сентября, в Сочи – 3 и 8 сентября, в Санкт-Петербург – 5 и 12 сентября.

"Рейсы Ереван-Краснодар состоятся 6 и 9 сентября, Ереван-Ростов-на-Дону – 2 сентября", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах, заявили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж еще из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.