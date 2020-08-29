ТАШКЕНТ, 29 авг /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Узбекистана 31 августа – 30 сентября организует еще 100 чартерных вывозных авиарейсов в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, в том числе 35 рейсов из России, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ведомства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Составлен график очередных 100 чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана на 31 августа — 30 сентября", — сказал представитель минтранса. Расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, 14 чартеров будут направлены в Москву, 9 — в Санкт-Петербург, четыре — в Казань, три — во Владивосток, по два — в Екатеринбург и Новосибирск и один — в Ростов-на-Дону. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул, Стамбул и Франкфурт. Спецрейсы доставят узбекистанцев не только в Ташкент, но и в Самарканд.

Ранее минтранс сообщал, что планирует в сентябре возобновить регулярное авиасообщение с со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом COVID-19 – Белоруссией, Казахстаном, Турцией и ОАЭ, в Россию будут продолжены вывозные спецрейсы. По данным ведомства, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись около 100 тысяч соотечественников, в том числе более 50 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 4 тысяч россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж еще из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.