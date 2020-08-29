С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг /ПРАЙМ/. Стоимость строительства Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга ориентировочно составит 109 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко обсудили строительство железнодорожного моста через Неву в районе деревни Павлово. Его возведение позволит увеличить скорость движения грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и государственной границе.

"В настоящее время ПАО "Ленгипротранс" по заказу ОАО "РЖД" выполнило предпроектные проработки по определению трассы Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту Павлово-на-Неве – Сосново. Предусматривается строительство двухпутной, электрифицированной железнодорожной линии протяженностью около 85 километров. Ориентировочная стоимость проекта — 109 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный железнодорожный обход, реконструкция существующей и строительство новой железнодорожной инфраструктуры позволит также организовать движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам.

"Петербург и Ленинградская область — два самостоятельных субъекта Федерации, но одна агломерация. Мы не имеем альтернативы нашему тесному сотрудничеству. Это идет на пользу жителям обоих регионов", — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, город и область усилили взаимодействие в экономической и социальной сферах, здравоохранении, сферах экологии, туризма, строительства, развития дорожной и транспортной инфраструктуры.