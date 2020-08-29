КАЗАНЬ, 29 авг /ПРАЙМ/. Конкурс на строительство в Подмосковье платной автодороги в обход Ногинска и Балашихи стоимостью около 80 миллиардов рублей пройдет в ближайшие 2 месяца, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Балашиха-Ногинск будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость — порядка 80 миллиардов рублей", — сказал он.

"Это связывает Северо-Восточную хорду, связывает ЦКАД, участок которого уже в этом году запустим, и связывает выход дороги М-12, "Москва-Казань". То есть это важнейший участок, но идет в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки — это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок, без него "Москва-Казань" не поедет", — подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, этот объект будет разыгран по госконтракту, на это было найдено дополнительное финансирование.

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК). Она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.

Хуснуллин в мае говорил, что трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить в два раза быстрее запланированного — за четыре года, к 2024 году. При этом, по его словам, стоимость новой трассы не вырастет из-за ускорения сроков строительства.