СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг /ПРАЙМ/. Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Минтранс РФ.

В четверг президент РФ Владимир Путин посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.

"В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида" проехали более 30 тысяч автомобилей. Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении", — говорится в сообщении ведомства.

Данные были получены благодаря счётчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.

Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.