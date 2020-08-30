ВАШИНГТОН, 30 авг /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода "Мотор Сич", сообщает пресс-служба госдепартамента.

Разговор Помпео и Зеленского состоялся еще в среду, но сообщение о нем госдепартамент опубликовал только в субботу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group. сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

"Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19, достижение "дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.