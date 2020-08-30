АШХАБАД, 30 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов еще на один месяц, до 30 сентября, из-за пандемии COVID-19, сообщает официальный сайт авиакомпании.

"Уважаемые пассажиры! В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных авиарейсов до 30 сентября 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Это решение отменяет рейсы из Ашхабада и обратно по направлениям: в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт —на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

Авиакомпания отмечает, что купленные билеты действительны до 31 декабря 2021 года, а пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат средств или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на удобные рейсы.

Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные авиарейсы до 31 августа.

В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен поголовный масочный режим и ряд ограничений.