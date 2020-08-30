АШХАБАД, 30 авг /ПРАЙМ/. Посольство России в Ашхабаде организовало вывозной рейс из Туркменабада (бывший Чарджоу) в Москву для 157 человек, застрявших в Туркмении из-за пандемии, сообщает диппредставительство РФ.

"Тридцатого августа…в 10.10 (8.10 мск) из международного аэропорта Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8636 авиакомпании S7. Общее количество пассажиров составило 157 человек", — говорится в сообщении.

Это уже второй вывозной рейс из Туркменабада в Москву, организованный российским посольством на этой неделе. Во вторник рейсом авиакомпании S7 из Туркмении в Россию были вывезены 156 человек.

Согласно сообщениям туркменских властей, в стране коронавируса нет, при этом введен поголовный масочный режим и ряд ограничений на работу предприятий сервиса, торговли, транспорта.