МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября, сообщается на сайте компании.

Авиакомпания ранее сообщала, что с 4 августа приостановила продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, так как лимит полученных госсубсидий на перевозки по этим направлениям, по словам перевозчика, был исчерпан.

"Субсидированный тариф по маршруту "Южно-Сахалинск – Москва" (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно", — говорится на сайте.

Авиабилет по субсидированному тарифу по этому маршруту стоит 7,3 тысячи рублей.

"Аэрофлот" также продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений. "Плоские" тарифы, действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.