МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Падение грузовых авиаперевозок в мире в июле в годовом выражении замедлилось до 13,5% после спада на 16,6% в июне, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По данным IATA, самое сильное снижение показателя было отмечено в странах Латинской Америки — на 32,1%, Европе — на 22,4%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — 15,3%. На Ближнем Востоке показатель сократился на 14,9%. В Африке грузовые авиаперевозки снизились в отчетном месяце на 3,8%, в Северной Америке — на 5,4%.

В том числе объем международных грузовых авиаперевозок в июле снизился на 15,5% в годовом выражении.

"Экономические показатели улучшаются, но мы еще не увидели, что это отражается на росте объема грузовых авиаперевозок. Тем не менее, показатели грузовых авиаперевозок намного сильнее пассажирских", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).

Впрочем, если границы останутся закрытыми, объем поездок сократится, а пассажирские перевозки прекратятся, способность грузовых авиаперевозок поддерживать развитие мировой экономики будет поставлена под сомнение, добавил он.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в июле упал на 14,6% в годовом выражении. В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок компаниями РФ сократился на 8,4%, внутренних перевозок — на 14,9%.