МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Алкозамки нужно использовать только в отношении тех, кто уже садился пьяным за руль, считает руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.

В 1999 году Швеция стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное — водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.

Кизлык отметил, что внедрение алкозамков в России – это совершенно новый опыт. По его мнению, для начала необходимо тщательно продумать систему и правила использования этого устройства.

"При этом сейчас очевидно, что эта история может распространяться не на всех водителей. Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива. Ставить всем подряд алкозамки мы считаем не правильным и не нужным", — приводятся слова Кизлыка на сайте Московского транспорта.

Кизлык также добавил, что в случае, если уже установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, алкозамки целесообразно установить на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения.