ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших авиакомпаний в США и мире United Airlines объявила в понедельник, что "навсегда" отменяет сборы за обмен билетов на внутреннем рынке на фоне продолжающегося спада индустрии из-за пандемии коронавируса.

"Можете попрощаться со сборами на обмен на большинстве экономических и всех премиальных билетах", — говорится в сообщении, которое авиакомпания разослала своим клиентам в понедельник. Это касается рейсов внутри континентальной части США, на Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова.

Из крупнейших американских авиакомпаний только бюджетная Southwest Airlines не взимает деньги за обмен билетов, для остальных это крупный источник дохода.

Согласно данным IdeaWorksCompany, сборы за изменение даты или времени рейса составляют до 15% продаж американских авиакомпаний. В частности, United получила в 2019 году более 600 миллионов долларов прибыли от обмена билетов. Стоимость обмена может составлять от 200 долларов и превышать оригинальную стоимость билета.

Решение United демонстрирует обострение конкурентной борьбы на фоне кратного спада авиаперевозок в США из-за коронавируса.