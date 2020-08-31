МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в понедельник стал богаче уже на 8,3 миллиарда доллара благодаря скачку стоимости акций Tesla на 12% после их дробления, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

По данным рейтинга, состояние Маска увеличивается рекордными темпами в понедельник и на данный момент составляет 100,7 миллиарда долларов. Состояние богатейшего человека в мире — Джеффа Безоса — увеличивается в понедельник почти в два раза медленнее.

Таким образом, основатель Tesla находится на пятой строчке рейтинга. По версии Forbes, первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 203,8 миллиарда долларов, второе — глава Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 116,7 миллиарда долларов, третье — глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112,9 миллиарда, четвертое — основатель Facebook Марк Цукерберг, чей капитал оценивается в 108,3 миллиарда долларов.

По состоянию на 22.16 мск бумаги Tesla дорожали на 11,89%, до 495,3 доллара за акцию.

Агентство Блумберг в свою очередь со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что в ходе торгов понедельника Маск становился богаче основателя Facebook Мрака Цукерберга, сместив его тем самым с третьей строчки рейтинга богатейших людей BBI. По данным индекса BBI, который обновляет рейтинг только после окончания торгов, первое место занимает Джефф Безос, а второе — Билл Гейтс. По итогам торгов пятницы Илон Маск находится на четвертой строчки, но по итогам торгов понедельника — может вырваться на третье место, сместив Марка Цукерберга.

Американский производителей электромобилей Tesla ранее в августе сообщил о намерении провести дробление акций в соотношении один к пяти, чтобы сделать их более доступным для инвесторов. На этом фоне стоимость акций компании неоднократно обновляла рекорд, превысив в итоге 2 тысячи долларов за акцию.

В конце июля Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, а в середине августа — в топ-4 богатейших людей мира по версии BBI. Ближе к концу августа агентство Блумберг подсчитало, что с начала текущего года состояние Маска выросло более чем в 3,5 раза и впервые превысило 100 миллиардов долларов.