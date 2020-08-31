МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Прибыль лизинговой компании "Трансфин-М" по МСФО за первое полугодие 2020 года упала в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,442 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Чистый процентный доход упал по сравнению в первым полугодием 2019 года и компания понесла расходы в 1,652 миллиарда рублей. Прочие доходы снизились на 10%, до 4,176 миллиарда рублей. Прибыль до расходов по налогу на прибыль упала в 6,1 раза, до 1,684 миллиарда рублей.

Капитал компании увеличился на 3,1%, до 4,061 миллиарда рублей, а обязательства выросли в полтора раза, до 124,9 миллиарда рублей.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.