МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Две крупнейшие в США и мире пассажирские авиакомпании — American Airlines и Delta Airlines — отменяют сборы за обмен билетов на все внутренние рейсы на фоне конкуренции между авиакомпаниями из-за спада числа перевозок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее об отмене сборов за обмен билетов на внутреннем рынке объявила одна из крупнейших авиакомпаний в США и мире United Airlines.

"Delta облегчает для клиентов бронирование, обмен или отмену планов на поездки, навсегда отменяя сборы за обмен билетов, приобретенных для путешествий по США", — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании Delta Airlines.

Другая авиакомпания — American Airlines — решила отменить сбор за обмен билетов не только на внутренние направления, но и на рейсы в Канаду, Мексику и страны Карибского бассейна.

Для большинства авиакомпаний сборы за обмен билетов — это крупный источник дохода. Как сообщает газета Wall Street Journal, сбор за отмену билета может составлять от 200 до 500 долларов. Отмечается, что, по данным министерства транспорта США, прибыль компании Delta за обмен билетов в прошлом году составила 830 миллионов долларов, а прибыль American — 819 миллионов долларов, United получила в 2019 году более 600 миллионов долларов прибыли.