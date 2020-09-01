ДОХА, 1 сен /ПРАЙМ/. Метро в Катаре возобновило работу во вторник спустя полгода после его закрытия из-за опасений распространения коронавируса, но пускают проехаться на нем только 30% от общего числа пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.

Помимо численности имеющих право одновременно находиться в метро пассажиров в организации перевозок в связи с коронавирусом произошли и другие изменения. "Чтобы зайти на станцию метрополитена, необходимо предъявить установленное на смартфоне приложение, которое бы показывало, что человек не болен коронавирусом и не находился в контакте с больными, а также пройти проверку температуры на входе, те, у кого она выше 37.8, воспользоваться услугами метрополитена не могут", — рассказал РИА Новости дежурящий на входе одной из станций метро полицейский. Он отслеживал на мониторе температуру тела проходящих мимо пассажиров после того, как ее моментально измерял похожий на небольшую видеокамеру градусник, закрепленный на треноге.

Ношение медицинских масок обязательно и в вагонах, и на станциях. На эскалаторах не могут находиться одновременно более четырех человек, количество людей, которые могут ехать в вагонах, тоже ограничено, для этого на сидениях вывешены предостережения. Объявления о необходимости соблюдать меры предосторожности звучат в метро каждые десять минут, эти же объявления с картинками для наглядности транслируются на экранах. Более 17 тысяч наклеек для следования дистанции расклеены по всему метро. За соблюдением мер предосторожности следят служащие метро и полицейские, которые могут оштрафовать за несоблюдение дистанции согласно разметке и других новых правил, а также попросить покинуть метро. Антисептические средства для обработки рук находятся возле каждого автомата для оплаты проезда.

При этом график работы метрополитена и движения поездов не изменился: поезда по-прежнему ходят по трем веткам катарского метро с интервалом в пять минут с шести утра до 11 вечера по будним дням и до полуночи — по выходным.

Метро Катара открылось в мае прошлого года, оно связывает между собой районы в столице Дохе и за ее пределами, где находятся объекты к Чемпионату мира по футболу 2022 года, чтобы облегчить перемещение гостям мундиаля.

С 1 сентября в Катаре началась четвертая по счету фаза снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений. Теперь жителям маленького полуострова можно ходить в спортзалы, устраивать свадьбы и общественные мероприятия, но с участием не более 80 человек, если они проходят на открытом воздухе, открылись кинотеатры, но при условии заполняемости не более 15% помещений. Детские площадки и развлекательные центры для детей по-прежнему остаются закрытыми. Часть школ открылись 1 сентября, но посещать классы могут не более 15% учащихся, ученики с хроническими заболеваниями или имеющие родственников с хроническими заболеваниями освобождаются от очных занятий и будут заниматься онлайн дома. За два последних месяца Катар, который занимал одно из первых мест в регионе по приросту случаев заболевания коронавирусом, сумел добиться десятикратного снижения выявляемых случаев заболевания за сутки. Так, по данным минздрава Катара на вторник, за последние сутки в стране выявлено 216 случаев заболевания коронавирусом, причем 20 — у людей, вернувшихся из других стран, общее число заболевших с начала пандемии составило 118 994, более 115,8 тысячи человек вылечились, умерли 198 человек.