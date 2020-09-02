ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен /ПРАЙМ/. Пепловые выбросы от вулканов Шивелуч и Карымский, сохраняющих повышенную активность, могут быть опасными для международных и местных авиалиний, сообщает в среду ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Согласно данным — ИВиС ДВО РАН — KVERT на территории Камчатского края сохраняется повышенная активность 2 вулканов: Шивелуч и Карымский, на которых в любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км над уровнем моря, аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям", — говорится в сообщении.