МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Конфликт произошел на палубе прогулочного корабля в Москве из-за недовольства мужчины стоимостью прогулки, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Воробьёвых горах неадекватный мужчина ворвался на палубу корабля с оружием и удерживал в заложниках капитана судна, был задержан на месте полицией.

"На палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем на судне конфликте арендатор теплохода проинформировал дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте.

"В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции опрашивают свидетелей и участников конфликта, по завершению будет дана правовая оценка случившемуся", — добавили в пресс-службе.