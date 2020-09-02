Перу планирует восстановить международное авиасообщение с 1 октября
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен /ПРАЙМ/. Перу планирует восстановить международное авиасообщение с 1 октября, на первом этапе речь идет о США, Испании и ряде стран Латинской Америки, сообщает радио RPP со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Карлоса Эстремадойро.
"Дата уже определена… Это 1 октября", — приводит его слова радио.
В сентябре начнутся продажи билетов.
Министр добавил, что на первом этапе планируется открыть сообщение с США, Мексикой, Испанией, Чили, Аргентиной и Бразилией. Число рейсов будет ограничено.
Перу прервала воздушное сообщение из-за пандемии COVID-19 в марте.
https://1prime.ru/transport/20200902/831981902.html