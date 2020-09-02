МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Власти Иордании приняли решение возобновить авиасообщение с 8 сентября, заявило иорданское агентство Petra со ссылкой на госминистра информации Амджада аль-Адаиля.

По словам госминистра, авиасообщение в королевстве будет возобновлено через международный аэропорт "Королева Алия". Аль-Адаиля подчеркнул, что от прибывающих в стране требуется предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до полета, и сдавать повторный по прибытии.

Аль-Адаиля добавил, что прибывающим в страну необходимо будет провести одну или две недели на карантине в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, из которой они прилетели.

Что касается вылетов из королевства, то госминистр сообщил, что это возможно в любое время при наличии рейсов и согласия принимающей стороны на въезд.

По последним данным министерства здравоохранения Иордании, в королевстве с начала пандемии выявили 2161 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1610 человек, скончались 15. Иордания находится на одном из последних мест в арабском мире по числу выявленных случаев COVID-19.