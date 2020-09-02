МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что работа ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и госпрограммы "Развитие транспортной системы".

"Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в числе получателей трансфертов республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

"Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 км магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии", — также говорится в сообщении.

Как сообщает правительство, это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты. Доклад о расходовании средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.