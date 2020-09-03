МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Аэропорты Москвы получили новые переносные тепловизоры, сообщает Минтранс РФ.

"Сегодня в московских международных аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" состоялась передача первой партии переносных тепловизоров для пунктов пропуска через государственную границу РФ. Государственный контракт на поставку этого оборудования заключило подведомственное Минтрансу России ФГКУ "Росгранстрой", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор определил перечень из 140 пунктов пропуска через госграницу РФ, требующих оснащения либо дооснащения стационарными или переносными тепловизорами. "Первыми партию переносных тепловизоров получили пункты пропуска в аэропортах московского авиационного узла: "Внуково" − 5, "Шереметьево" – 10, "Домодедово" – 7. Стационарные системы здесь появятся уже в октябре", — отмечает Минтранс.

В аэропортах контроль прибывающих в страну пассажиров будет осуществляться на борту воздушного судна переносным оборудованием, а также в зоне прилета аэропорта с помощью стационарных комплексов.

"Уникальность оборудования заключается в его высокой технологичности, чувствительности, точности, способности распознавать человека с повышенной температурой тела на большом расстоянии, а также наличии функции автоматической компенсации температуры, устраняющей погрешности, вносимые окружающей средой", — говорится в сообщении.

Готовящиеся к поставке стационарные тепловизионные комплексы представляют собой российскую разработку. Такие комплексы успешно функционируют в ряде пунктов пропуска. Они способны выявить людей с повышенной температурой тела в большом движущемся потоке. Переносные же устройства применяются для индивидуального контроля граждан, пересекающих границу. Новое оборудование до конца года появится также в автомобильных, морских и железнодорожных пунктах пропуска.