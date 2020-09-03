ДУБАЙ, 3 сен /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Летающие из Дубая авиакомпании Flydubai и Emirates пока не получали распоряжения властей ОАЭ насчет возобновления авиасообщения с Россией, но рейсы в Москву уже стоят в их расписании, сообщили РИА Новости представители этих авиакомпаний.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Ожидается, что самолеты из России будут летать в Дубай два раза в неделю.

"Flydubai продолжит добавлять пункты назначения в свое расписание при условии одобрения правительства, все новые маршруты можно будет найти на сайте flydubai.com", — сообщил представитель низкобюджетного перевозчика, который до начала пандемии совершал полеты во многие города России несколько раз в день. Однако на сайте авиакомпании первый рейс в Москву значится 17 сентября, а в другие российские города — в октябре.

В авиакомпании Emirates не смогли предоставить информацию о планах восстановления полетов в Россию, но отметили, что "выполнение рейсов по любому маршруту требует разрешения правительства… как только оно появится, Emirates проанализирует рыночный спрос и ряд эксплуатационных факторов прежде, чем принять какое-либо решение о запуске рейсов". На сайте авиакомпании заказ билетов на полеты в Москву также возможен с 17 сентября.