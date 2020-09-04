МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. ВЭБ и фонд "Моногорода.РФ" готовы оказать поддержку городу Байкальску по финансированию новых инвестиционных проектов, а также софинансировать совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает госкорпорация.

"При реализации мастер-плана и ВЭБ.РФ, и фонд "Моногорода.РФ" готовы оказать Байкальску поддержку по финансированию новых инвестиционных проектов. Байкальск имеет статус моногорода, поэтому для него действуют в полном объеме все меры поддержки фонда", — сообщила заместитель председателя ВЭБ, генеральный директор фонда "Моногорода.РФ" Ирина Макиева.

"Мы готовы предложить и нефинансовые меры поддержки – вместе развивать туристическую привлекательность Байкальска за счет проекта "Прошагай город", создавать и развивать в городе "места притяжения" для жителей и туристов. Будем усиливать совместную работу", — добавила она.

Кроме того, фонд готов софинансировать совместно с регионом строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в размере до 95%. "Моногорода.РФ" также готов предложить Байкальску льготные займы для бизнеса от 5 до 250 миллионов рублей под 0% годовых, и от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей под 5% годовых.