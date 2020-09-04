Мурашко: открытие международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, не привело ли открытие международного сообщения к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией.
https://1prime.ru/transport/20200904/831992164.html