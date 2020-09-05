САРАТОВ, 5 сен /ПРАЙМ/. Компания "ПК Транспортные системы" отправила в Иваново первую партию новых троллейбусов "Адмирал", собранных в Энгельсе Саратовской области, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"ПК Транспортные системы" (ПКТС) на арендованных площадях завода "Тролза" в Энгельсе с конца 2019 года приступила к серийному выпуску низкопольных троллейбусов "Адмирал" новой модели 6281. В феврале ПКТС заключила первый контракт на поставку 87 троллейбусов в Санкт-Петербург до конца года, а затем подписала контракты с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 33 троллейбусов в Омск и 31 троллейбуса в Иваново.

"ПК Транспортные системы" отправила первую партию троллейбусов "Адмирал" в Иваново. Пять единиц техники отправились с Энгельсского завода электрического транспорта и в ближайшее время прибудут в МУП "Ивановский пассажирский транспорт", — говорится в сообщении.

"ПК Транспортные системы" основана в 2013 году. Компания серийно выпускает восемь видов низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и электробус "Пионер" с использованием мобильной аккумуляторной системы. Производственные площадки ПКТС расположены в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе. ПКТС для выполнения контрактов на производство троллейбусов в срок планирует в сентябре запустить их конечную сборку на своей площадке в Санкт-Петербурге.