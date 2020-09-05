МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Минюст России не зарегистрировал и вернул приказ Минтранса РФ по порядку проведения текущего отцепочного ремонта (ТОР) грузовых вагонов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием письма министерства юстиции, и говорится в самом документе, с копией которого ознакомилось агентство.

Замминистра транспорта России Владимир Токарев в субботу сообщил РИА Новости, что Минтранс доработает приказ по замечаниям и отправит на регистрацию в Минюст.

Минтранс ранее направил на регистрацию в Минюст приказ по ТОР. Документ вызвал широкий резонанс и недовольство в операторском сообществе. В частности, участники рынка считали, что он вводит новый вид платы и приведет к росту затрат на содержание парка. ФАС просила Минюст не регистрировать приказ и вернуть его на доработку, приводя среди аргументов также возможный рост стоимости перевозок. Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев сообщал тогда РИА Новости, что документ не вводит нового вида ремонта вагонов и новых требований к ним, поэтому не приведет к росту затрат на содержание парка и стоимости грузоперевозок.

"… приказ возвращается без государственной регистрации. В случае возвращения нормативного правового акта без государственной регистрации при нарушении установленного порядка представления на государственную регистрацию или правил нарушения должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца, либо в министерство юстиции РФ должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта", — говорится в письме Минюста.

Среди аргументов Минюст приводит несогласование приказа с ФАС России. Министерство также обращает внимание на поручения президента РФ по реализации послания Федеральному Собранию и председателя правительства РФ по реализации механизма регуляторной гильотины.

"Согласно пункту 3 поручения председателя правительства РФ… федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля, на период реализации механизма регуляторной гильотины предписано не допускать установления новых требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля, не соответствующих вышеуказанному поручению президента РФ", — написано в письме.

Там добавляется, что одна из рабочих групп согласовала проект приказа, другая — приняла решение о необходимости направить его на доработку.