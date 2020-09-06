ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Власти сообщили о возможном закрытии мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке из-за ожидаемого шквального ветра во время тайфуна "Хайшен" 7-8 сентября, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский полностью закрыли из-за тайфуна "Майсак", который обрушился на Приморье в четверг. Его основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. В регионе повалено около 700 деревьев. Режим ЧС муниципального характера введен в Находке, Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района.

В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило деревом. Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса. Пострадавших от разгула стихии — 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

"В связи с прохождением по территории Приморского края тайфуна 7 и 8 сентября со шквалистым ветром, возможно закрытие движения отдельных видов, а при необходимости, и всех транспортных средств по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке. При превышении скорости ветра в уровне балки жесткости моста 20 метров в секунду движение будет закрыто для порожних фур, при превышении 25 метров в секунду — для всех автобусов и грузовых автомобилей, при превышении 30 метров в секунду — для всех видов транспорта. Запрет на движение может быть введен и при меньшем ветре при достижении опасных напряжений или колебаний в конструкциях мостов по данным систем мониторинга мостов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тайфун "Хайшен" может повторить траекторию предшественника, оказав наибольшее влияние на погоду Приморья 8-9 сентября. По всем прогнозам, "Хайшен" разовьется до супертайфуна. Ожидается, что в воскресенье, 6 сентября, он достигнет пика своего развития, максимальный ветер достигнет 80 метров в секунду. Утром 7 сентября "Хайшен" подойдет к южному побережью Корейского полуострова в районе Чинджу. Затем, теряя силу, пройдет Южную и Северную Корею и утром 8 сентября окажется над китайской провинцией Гирин, сообщал Примгидромет.

Мост через бухту Золотой Рог и мост через пролив Босфор Восточный, соединяющий материковую часть Владивостока с островом Русский, были построены во Владивостоке к саммиту АТЭС в 2012 году.