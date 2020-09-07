БАРНАУЛ, 7 сен — ПРАЙМ. Уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки вертолета Robinson R66 на горе Белуха в Республики Алтай, ущерб оценили в один миллион рублей, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа" 4 августа совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай, люди не пострадали.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения 4 августа 2020 года жесткой посадки вертолета "Робинсон – R66" в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

"В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 млн рублей в связи с чем собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб", — уточняют в СК.

По уголовному делу создана следственная группа, которая провела осмотр места происшествия и вертолета, выемку необходимых документов, допросы свидетелей.

"Кроме того, назначена и окончена производством экспертиза качества топлива, изъятого с воздушного судна, согласно заключению эксперта, топливо отвечает предъявляемым требованиям. Назначена и проводится экспертиза по изъятому в ходе осмотра места происшествия топливному маслу", — говорится в сообщении.

В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет проводит расследование причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.