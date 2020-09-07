МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Суд приговорил к колонии четверых мужчин, насмерть забивших пассажира поезда на Курском вокзале летом 2018 года, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Басманный районный суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых молодых людей", — говорится в сообщении.

Они были признаны виновными по статьям "хулиганство группой лиц по предварительному сговору", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Двое из них также признаны виновными по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений".

Отмечается, что летом 2018 года между пассажирами поезда "Санкт-Петербург – Нижний Новгород" произошел конфликт. Тогда пострадавший позвонил своим друзьям, попросил приехать на Курский вокзал. На железнодорожной платформе молодые люди избили двух вышедших мужчин, на которых, как на своих обидчиков, указал их знакомый. Оставив пострадавших лежать на перроне, нападавшие с места происшествия скрылись. От полученных травм один потерпевший скончался на месте, второй был госпитализирован.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — пояснили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.