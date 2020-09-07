МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/. Один из ведущих производителей энергетического оборудования в России, компания "Ротек" займется реконструкцией аэродрома Петропавловск-Камчатский за 2,9 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявило запрос предложений на реконструкцию аэродрома Петропавловск-Камчатский с начальной (максимальной) ценой контракта в 2,9 миллиарда рублей.

По данным портала госзакупок, единственным участником стало АО "Ротек", заявка была признана соответствующей требованиям, и единая комиссия признала "Ротек" победителем тендера. С компанией планируется заключить контракт на 2,9 миллиарда рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит, в частности, демонтировать старые здания очистных сооружений и построить новые, реконструировать канализационную и дренажную системы, построить новые дороги и систему освещения, построить трансформаторную подстанцию. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Ранее АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" объявило запрос коммерческих условий на разработку рабочей документации и строительство нового аэровокзального комплекса с начальной (максимальной) ценой контракта в 10 миллиардов рублей, закупка еще не завершена. Согласно материалам, развитие аэропорта проходит в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) – главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира. В 2019 году обслужил 759 тысяч пассажиров.