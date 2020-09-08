МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в августе 39 самолетов, что в 3 раза больше объема поставок своего главного конкурента — американского Boeing, говорится в релизе компании.

Поставки самолетов Airbus в августе снизились по сравнению с июлем на 20%. Airbus также сообщила, что с начала года приняла заказы на поставку в общей сложности 370 коммерческих самолетов и поставила 284.

Ранее во вторник аналогичный отчет предоставил американский концерн Boeing Co, который поставил 13 самолетов в августе, и 87 с начала года. С января концерн получил заказы на поставку 67 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 135 тысяч человек.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.