КАИР, 8 сен /ПРАЙМ/. Египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой, для поездки необходимо иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщили РИА Новости в колл-центре авиакомпании.

"Рейсы из Каира в Москву начинаются с 17 сентября", — сообщили в компании, уточнив, что рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

На данный момент самый дешевый билет на первый рейс из Каира в московский аэропорт "Домодедово", вылетающий в 10.40 по местному времени (11.40 мск), стоит около 22 тысяч рублей на сайте авиакомпании.

"Пассажиры обязаны иметь при посадке негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного менее чем за 72 часа до прибытия", — сообщили в компании.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Каир с 9 сентября.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.

ПЦР-тест можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту — 30 долларов.

Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.