МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы с 8 сентября, сообщает Росавиация.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", — говорится в сообщении.