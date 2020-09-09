МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Пермь осмотрит производство российского двигателя ПД-14 в преддверии его предстоящего испытательного полета в составе среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, а также проведет встречу с врио губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"В рамках рабочей поездки в Пермь Юрий Иванович посетит Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию, "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель", осмотрит выставку продукции диверсификации предприятий края", — рассказали в аппарате.

В частности, на предприятии "ОДК-Пермские моторы" вице-премьер ознакомится с производством двигателя ПД-14, разработанного и изготавливаемого предприятиями кооперации Объединенной двигателестроительной корпорации. Это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х. Ожидается, что до конца года состоится первый полет среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 с новым отечественным двигателем.

Помимо того, по итогам посещения предприятий края Борисов проведет рабочую встречу с врио губернатора Махониным, уточнили в аппарате вице-премьера.