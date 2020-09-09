ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен /ПРАЙМ/. Сахалинская область выступает за альянс существующих авиакомпаний при создании единого дальневосточного авиаперевозчика, сообщил РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко в среду.

"Наиболее оптимальной формой для единого дальневосточного авиаперевозчика, по нашему мнению, является альянс из действующих дальневосточных авиакомпаний", — сказал глава региона.

Альянс, по словам главы региона, будет работать на основе единых стандартов обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности полетов, в рамках общей маршрутной сети с использованием унифицированного и обновлённого парка воздушных судов авиакомпаний, чьи технические возможности и экономическая эффективность наиболее подходят для данных перевозок.

При этом Лимаренко отметил, что сахалинская авиакомпания "Аврора", на базе которой ранее планировалось создать единого перевозчика, имеет огромный опыт работы в условиях Дальнего Востока. "На наш взгляд, учитывая производственные показатели, качество обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности полетов, новый единый дальневосточный авиаперевозчик должен создаваться на основе лучших практик, высоких стандартов, политики безопасности и технологических решений", — подчеркнул губернатор.

Единый дальневосточный авиаперевозчика создаётся по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель этой работы — повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО.

Такое решение, по задумке властей, позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полётов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов.