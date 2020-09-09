ЯКУТСК, 9 сен /ПРАЙМ/. Федеральное финансирование строительства моста через Лену в 2020 году не планировалось, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

По словам зампреда, сейчас идут технические изыскания.

"На этот год федеральное финансирование не планировалось. В этом году у нас полностью финансирование идет за счет концессионеров, в следующем году и наши республиканские средства предусмотрены. И в этом году они предусмотрены, уже реализуются подготовка территории, подготовка земельных участков", — сказал Бычков.

В феврале 2020 года между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО "Восьмая концессионная компания" подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста.

Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу совместно с правительством Республики Саха (Якутия) просчитать финансовую модель ускорения строительства моста через Лену.