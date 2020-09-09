ХАБАРОВСК, 9 сен /ПРАЙМ/. Вылет нескольких рейсов отложен в среду в Новом аэропорту Хабаровска из-за сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сообщение о "минировании" терминала внутренних линий аэропорта Хабаровска и нескольких воздушных судов поступило после 10:00 на электронную почту организации. Около 500 человек было эвакуировано.

"Угроз не обнаружено. Информация о заложенных в хабаровском аэропорту и в самолетах взрывных устройствах не подтвердилась по итогам проверки. Задержаны пять рейсов на вылет по направлениям Петропавловск-Камчатский, Москва, Магадан и на Новосибирск", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сообщения об угрозе "заложенных бомб" поступают в местный аэропорт последнее время регулярно. Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за ложных угроз 25 и 31 июля, а также 3, 12 и 20 августа. Информация о "минированиях" ни разу не подтверждалась.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Ежегодно аэропорт обслуживает более 2 миллионов пассажиров и около 30 тысяч тонн груза.