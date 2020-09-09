СОЧИ, 9 сен /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" определила подрядчиков на право заключения соглашений на проектирование и строительство 7 из 8 участков новой скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани стоимостью 464,2 миллиарда рублей, следует из данных электронной торговой площадки "Автодора".

Во вторник стало известно, что семь из восьми тендеров "Автодора" на проектирование и строительство платной скоростной трассы М12 из Москвы в Казань признаны несостоявшимися из-за того, что на них подали по одной заявке. В связи с этим, госкомпания приняла решение провести закупку с единственным поставщиком.

Таким образом, первый этап с 0 до 80 километра в Московской и Владимирской областях стоимостью 53,11 миллиардов рублей достался "Стройтрансгазу", второй с 80 по 116 километры во Владимирской области за 21,2 миллиарда построит "Региональная строительная компания", АО "ВАД" получило третий этап (116-224 километры) во Владимирской области, оцененный в 59,55 миллиардов рублей, четвертый (224-347 километры) и шестой (454-586 километры) этапы во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии за 79,695 и 69,211 миллиардов рублей соответственно построит ДСК "Автобан", следует из данных торговой площадки.

Пятый этап с 347 по 454 километры в Нижегородской области за 58,26 миллиардов рублей достался CRCC (China Railway Construction Corporation) Rus и восьмой этап в республике Татарстан с 663 по 729 километры достался "Трансстроймеханизации" за 123,2 миллиарда рублей, также говорится в материалах.