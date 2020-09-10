МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Россия в четверг возобновляет прерванные из-за пандемии коронавируса полеты на Мальдивы: начинаются рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" в Мале.

Как сообщал "Аэрофлот", полёты на Мальдивы будут осуществляться с 10 сентября из московского аэропорта "Шереметьево" по следующему расписанию: рейс SU0322 Москва — Мале по четвергам и воскресеньям, обратный рейс SU0323 Мале — Москва по пятницам и воскресеньям.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы во все три страны могут быть возобновлены с 8 сентября.