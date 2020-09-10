ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен /ПРАЙМ/. Решение финского правительства об упрощении въезда в страну поможет национальному перевозчику вернуться к конкуренции с европейскими авиакомпаниями, отметил в четверг на пресс-брифинге министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля.

Финляндия с 19 сентября разрешит въезд из стран, где заболеваемость COVID-19 составляет 25 случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней. Ранее этот показатель был восемь случаев на 100 тысяч.

Finnair открыто выступал с критикой в адрес правительства и заявлял, что в случае продолжения ограничений рискует потерять конкурентное преимущество на рынке перевозок между Азией и Европой.

"Это большое дело для нашей Finnair. Теперь Finnair возвращается в конкурентную среду, где она находится с европейскими конкурентами. Если бы это продолжалось как раньше, Finnair была бы в совершенно другой конкурентной ситуации. Теперь можно сохранить сильную национальную авиакомпанию", — отметил Линтиля.

Finnair в среду сообщал, что из-за ограничений на туризм из-за пандемии коронавируса не начнет выполнять рейсы в Россию и вынужден сократить свою летную программу в октябре со 116 рейсов, выполняемых с настоящее время, до 70-80 рейсов в день.