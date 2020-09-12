МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Поезда, следующие из центра, не будут останавливаться на станции "Каширская" Замоскворецкой линии метро Москвы с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года из-за работ по интеграции станции в состав Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале.

"На станции "Каширская" Замоскворецкой линии с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года не будут останавливаться поезда, следующие из центра. "Каширская" — кросс-платформенная пересадка Замоскворецкой линии и Большой кольцевой линии (раньше — Каховской). Сейчас на станции планируются работы по её интеграции в состав БКЛ",- говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции "Кантемировская", поезда будут проезжать ее без остановки. Также будут закрыты выходы из метро 1-2. Выходы 3-4 будут открыты для пассажиров.

"Чтобы доехать до "Каширской" из центра, проезжайте мимо нее до "Кантемировской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. Чтобы доехать с "Каширской" на юг, проезжайте до "Коломенской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону", — говорится в сообщении.