МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Более миллиона пассажиров обслужил новый терминал международного аэропорта Хабаровска имени Г.И. Невельского за первый год работы, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, построенный с помощью преференциального режима ТОР, запущен в сентябре этого года на пятом Восточном экономическом форуме президентом РФ Владимиром Путиным. Поддержку проекту оказывает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

"За год работы было обслужено 1 008 818 пассажиров", — рассказали в пресс-службе.