ХАБАРОВСК, 12 сен /ПРАЙМ/. Около 6,7 миллиарда рублей потребуется для второй очереди реконструкции инфраструктуры аэропорта Хабаровска, сообщили журналистам в пресс-службе.

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска, построенный с помощью преференциального режима ТОР, запущен в сентябре этого года на пятом Восточном экономическом форуме президентом РФ Владимиром Путиным. Поддержку проекту оказывает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

"Для завершения реконструкции аэродрома нужно 6,7 миллиарда рублей в рамках второй очереди. Это будет левая и права части перрона с местами стоянок", — сказали в пресс-службе.

Также планируется реконструировать площадку для обработки самолетов противооблединительной жидкостью — инфраструктуру в виде освещения и системы водоотведения.

Как отметили в пресс-службе, первую очередь реконструкции планируют окончить к концу года.