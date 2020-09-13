ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен /ПРАЙМ/. Информация об угрозе минирования поступила в аэропорт Южно-Сахалинска, проводятся спецмероприятия, сообщается в воскресенье в Telegram-канале аэропорта.

"Из-за поступившей в аэропорт "Южно- Сахалинск" информации об угрозе "минирования" аэропорта проводятся спецмероприятия. Багажное отделение осмотрено, все благополучно", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что пассажиры рейса авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего в 12:30 (04:30 мск), скоро будут выведены из самолета для получения багажа. Обслуживание рейсов будет производиться с задержкой по времени.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.