МУРМАНСК, 13 сен /ПРАЙМ/. Мурманский аэропорт эвакуируют, к нему стянуты экстренные службы из-за сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

"Поступило сообщение о возможном минировании аэропорта. Там работают тревожные службы, проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиров из аэропорта вывели. Пассажиры прилетевшего вечером борта из Москвы остаются на борту воздушного судна до окончания проверки, добавил источник.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.