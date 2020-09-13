МУРМАНСК, 13 сен /ПРАЙМ/. Аэропорт Мурманска вернулся к обычному режиму работы после поступившего ранее сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

"Всех пассажиров вернули в аэропорт, работа возобновилась. Два рейса задержаны из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось", — сказал собеседник агентства.

Вечером в воскресенье к мурманскому аэропорту были стянуты экстренные службы из-за поступившего сообщения о "минировании", пассажиров эвакуировали, здание проверили сотрудники правоохранительных органов.