Аэропорт Мурманска возобновил работу после проверки сообщения о "минировании" - источник
МУРМАНСК, 13 сен /ПРАЙМ/. Аэропорт Мурманска вернулся к обычному режиму работы после поступившего ранее сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Всех пассажиров вернули в аэропорт, работа возобновилась. Два рейса задержаны из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось", — сказал собеседник агентства.
Вечером в воскресенье к мурманскому аэропорту были стянуты экстренные службы из-за поступившего сообщения о "минировании", пассажиров эвакуировали, здание проверили сотрудники правоохранительных органов.
https://1prime.ru/transport/20200913/832019750.html